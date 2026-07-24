JEP visites découverte et théatralisées de la Forteresse de Châlucet Tours de Chalusset Saint-Jean-Ligoure

Informations pratiques

Saint-Jean-Ligoure

JEP visites découverte et théatralisées de la Forteresse de Châlucet

Tours de Chalusset Forteresse de Châlucet Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez la forteresse de Châlucet à travers un programme de visites immersives. Le samedi et le dimanche, à 10h, 11h30 et 16h, laissez-vous guider pour une visite découverte de 45 minutes retraçant l’histoire de ce site médiéval emblématique et de ses vestiges remarquables. À 14h30, changez d’époque avec une visite théâtralisée costumée qui vous plongera dans les mémoires de Châlucet et dévoilera les secrets de la forteresse au fil d’une mise en scène captivante. Une belle occasion de redécouvrir ce patrimoine d’exception sous deux regards complémentaires, entre découverte historique et spectacle vivant. Informations complémentaires au 05 55 00 96 55. .

Tours de Chalusset Forteresse de Châlucet Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 96 55

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English : JEP visites découverte et théatralisées de la Forteresse de Châlucet

L’événement JEP visites découverte et théatralisées de la Forteresse de Châlucet Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus