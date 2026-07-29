Jeremy Hababou Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas
jeudi 19 novembre 2026 · Route Santik Beneat · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Jeremy Hababou
Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Plongez dans un univers musical unique avec le pianiste et compositeur à l’âme voyageuse. Un spectacle entre jazz, musique classique et inspirations d’Orient. Jeremy vous invite à vivre une expérience sonore hors du commun. Sa musique, empreinte d’une sensibilité rare, raconte des histoires intimes et universelles, portées par des mélodies envoûtantes. Sur scène, chaque note est un dialogue sincère avec son public, une invitation à rêver et à ressentir. Préparez-vous à être transporté dans un monde où l’émotion est reine, et où la musique devient un langage universel.
Informations pratiques
Placement libre assis en catégorie.
Réservation recommandée. .
Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30
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English :
L’événement Jeremy Hababou Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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