Jérôme Gatius, Big five Concert Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer
Jérôme Gatius, Big five Concert Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer samedi 9 mai 2026.
Jérôme Gatius, Big five Concert
Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Voici un quintet enthousiasmant composé de musiciens chevronnés autant que passionnés par cette invention géniale autant que centenaire LE JAZZ.
.
Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Here’s an enthusiastic quintet made up of musicians as experienced as they are passionate about this genial, century-old invention: JAZZ.
L’événement Jérôme Gatius, Big five Concert Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-21 par Royan Atlantique