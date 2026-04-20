Ciné mots Cinéma & Littérature Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer

Saint-Palais-sur-Mer

Ciné mots Cinéma & Littérature

Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 18:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Avec Cinémots, la médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer et la salle de cinéma Michel Legrand renouvellent pour la deuxième année l’expérience ciné-club. Ils interrogent les liens forts qu’entretiennent cinéma et littérature avec une programmation spécifique

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Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 85

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English :

With Cinémots, the Saint-Palais-sur-Mer mediatheque and the Michel Legrand cinema are renewing the ciné-club experience for the second year running. They explore the strong links between cinema and literature, with a specific program

L’événement Ciné mots Cinéma & Littérature Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique