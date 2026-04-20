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Les Palabreurs Conférence Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer

Les Palabreurs Conférence Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle Michel Legrand

Adresse : 13 rue du Logis Vert

Ville : 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Palais-sur-Mer

Les Palabreurs Conférence

Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Du 25 au 30 avril, Saint-Palais-sur-Mer célèbre la littérature avec la 12ème édition du festival Les Palabreurs A la bonne heure! Le temps dans la littérature .
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Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

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English :

From April 25 to 30, Saint-Palais-sur-Mer celebrates literature with the 12th edition of Les Palabreurs festival: A la bonne heure! Time in literature .

L’événement Les Palabreurs Conférence Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique

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