Les Palabreurs Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer

Les Palabreurs

Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-30

2026-04-25

Du 25 au 30 avril, Saint-Palais-sur-Mer célèbre la littérature avec la 12ème édition du festival Les Palabreurs A la bonne heure! Le temps dans la littérature .

From April 25 to 30, Saint-Palais-sur-Mer celebrates literature with the 12th edition of Les Palabreurs festival: A la bonne heure! Time in literature .

