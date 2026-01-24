Les Palabreurs Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer
Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Du 25 au 30 avril, Saint-Palais-sur-Mer célèbre la littérature avec la 12ème édition du festival Les Palabreurs A la bonne heure! Le temps dans la littérature .
From April 25 to 30, Saint-Palais-sur-Mer celebrates literature with the 12th edition of Les Palabreurs festival: A la bonne heure! Time in literature .
