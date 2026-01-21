3600 FOIS PAR HEURE Théâtre Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer
3600 FOIS PAR HEURE Théâtre
Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
– 26 ans
demandeurs d’emploi
bénéficiaires minimas sociaux
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Par la Compagnie Trois petits points. Clôture du festival Les Palabreurs.
Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
English :
By Compagnie Trois petits points. Closing of Les Palabreurs festival.
