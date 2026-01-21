3600 FOIS PAR HEURE Théâtre Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer

3600 FOIS PAR HEURE Théâtre

Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

– 26 ans

demandeurs d’emploi

bénéficiaires minimas sociaux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Par la Compagnie Trois petits points. Clôture du festival Les Palabreurs.

.

Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Compagnie Trois petits points. Closing of Les Palabreurs festival.

L’événement 3600 FOIS PAR HEURE Théâtre Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-21 par Royan Atlantique