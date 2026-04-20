Bébés lecteurs Centre Culturel Boris Vian Saint-Palais-sur-Mer

Saint-Palais-sur-Mer

Bébés lecteurs

Centre Culturel Boris Vian 28 avenue de Verdun Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 09:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Pour les petits de 3 mois à 3 ans.

Sur réservation auprès de la médiathèque.

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Centre Culturel Boris Vian 28 avenue de Verdun Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 96 70

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English :

For children aged 3 months to 3 years.

Reservations required at the media library.

L’événement Bébés lecteurs Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique