Bébés lecteurs Centre Culturel Boris Vian Saint-Palais-sur-Mer
Bébés lecteurs Centre Culturel Boris Vian Saint-Palais-sur-Mer mardi 12 mai 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Bébés lecteurs
Centre Culturel Boris Vian 28 avenue de Verdun Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 09:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Pour les petits de 3 mois à 3 ans.
Sur réservation auprès de la médiathèque.
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Centre Culturel Boris Vian 28 avenue de Verdun Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 96 70
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English :
For children aged 3 months to 3 years.
Reservations required at the media library.
L’événement Bébés lecteurs Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique
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