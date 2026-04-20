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Bébés lecteurs Centre Culturel Boris Vian Saint-Palais-sur-Mer

Bébés lecteurs Centre Culturel Boris Vian Saint-Palais-sur-Mer mardi 12 mai 2026.

Lieu : Centre Culturel Boris Vian

Adresse : 28 avenue de Verdun

Ville : 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Palais-sur-Mer

Bébés lecteurs

Centre Culturel Boris Vian 28 avenue de Verdun Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 09:30:00
fin : 2026-05-12

Date(s) :
2026-05-12

Pour les petits de 3 mois à 3 ans.
Sur réservation auprès de la médiathèque.
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Centre Culturel Boris Vian 28 avenue de Verdun Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 96 70 

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English :

For children aged 3 months to 3 years.
Reservations required at the media library.

L’événement Bébés lecteurs Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique

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