Jessé Message Personnel Gare du Midi Biarritz

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2027-04-08

fin : 2027-04-08

2027-04-08

Avec une si belle affiche, on n’a pas osé faire un mauvais spectacle.

On aurait pu écrire plein de choses, esquisser des phrases toutes faites et vanter sa plume.

On aurait pu dire petit-fils de paysans , premiers amours , géniteur inconnu , ou regards en biais dans les pissotières .

On aurait pu.

On aurait pu dire honnêteté, transparence, vérité , mais à l’oreille ça piquait un peu.

Alors on a choisi de seulement vous promettre une rencontre singulière avec un comédien sincère et drôle, qui n’hésite pas à retrousser ses manches et nous livrer son message personnel. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques

