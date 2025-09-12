Jessie Lee and the alchemists + Po Boy Fauville-en-Caux Terres-de-Caux

Jessie Lee and the alchemists + Po Boy Fauville-en-Caux Terres-de-Caux samedi 28 mars 2026.

Jessie Lee and the alchemists + Po Boy

Fauville-en-Caux 198 Boulevard Alleaume Terres-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Jessie Lee & The Alchemists proposent une musique originale, puissante, généreuse et sincère, où la nostalgie des années 70 n’est que le moteur d’une créativité débridée. Jessie Lee & The Alchemists est un quintet de modern blues-rock d’influence anglo-saxone.

La musique qu’ils créent est une alchimie à base de blues, de rock, de soul, de pop et même de jazz. Leurs morceaux sont modernes, originaux, nourris de traditions, alliant émotion, liberté et puissance.

Déjà couronnés de nombreuses récompenses, Jessis Lee & The Alchemists remportent le prix Cognac Blues Passions lors de la 31ème édition du festival. Ils ont fait l’ouverture pour de grands noms de la scène musicale comme Jeff Beck, et ils tournent en France et en Europe.

Venez découvrir l’alchimie à la Rotonde !

Première partie Po Boy

Po’ boy est un chanteur et guitariste qui tire ses influences du blues, de la soul, de la country et du rock. En solo, armé de sa mississippi drum machine ou en big band, il délivre une énergie contagieuse lors de ses shows. Sa voix rauque et le son des guitares vous emmèneront tout droit dans le bayou. Il sera accompagné par Pierrot harmoniciste et pianiste, au visage buriné, avec le blues chevillé au corps ! .

Fauville-en-Caux 198 Boulevard Alleaume Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 74 11

English : Jessie Lee and the alchemists + Po Boy

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jessie Lee and the alchemists + Po Boy Terres-de-Caux a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme