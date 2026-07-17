Jésus Triste, Théâtre du Grütli, Genève

Informations pratiques

Jésus Triste 15 avril – 1 mai 2027 Théâtre du Grütli

25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-15T19:30:00+02:00 – 2027-04-15T21:00:00+02:00

Fin : 2027-05-01T19:30:00+02:00 – 2027-05-01T21:00:00+02:00

Jésus Triste est un vent qui souffle, peut être en vain, contre l’ordre établi qui broie les individus au profit d‘un système dominant. C’est l’histoire d’une bande de fraudeurs de bus, de fauteurs de troubles, qui cherchent une ligne de fuite, un courant d‘air, pour marcher entre les gouttes de l’empire du pire qui les gouverne. Avec leurs mots tordus, leurs bricoles, leurs paraboles, ils souhaitent mener une existence sans compte à rendre et espèrent ne pas finir sans le sou, cul nu dans la boue.

Théâtre du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 888 44 84 http://www.grutli.ch [{« type »: « link », « value »: « https://grutli.ch/spectacles/jesus-triste »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grütli/

Jésus Triste est un vent qui souffle, peut être en vain, contre l’ordre établi qui broie les individus au profit d‘un système dominant.

© Stéphanie Gygax