J’étais parti-e, pardon (dans un autre univers) – Collectif Mind the Gap – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes vendredi 29 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 19:00 – 20:00

Gratuit : non 10 € 10 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public, En famille, Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Théâtre Voyager dans des mondes parallèles est-il possible ? Dans cette comédie déjantée, où la poésie flirte avec la science-fiction, petits et grands sont entraînés dans une enquête pleine de rebondissements. Des élèves ont mystérieusement disparu. Saurez-vous les retrouver ? Alors qu’elle participait à la création d’une pièce de théâtre, une classe de CM2 s’est littéralement volatilisée. Qu’a-t-il bien pu se passer ? Et si cette étrange disparition avait un lien avec le thème de leur spectacle : les voyages vers d’autres réalités ? Tout le monde s’interroge : les enfants, leur instit’ Jin, mais aussi Gaby. Du haut de ses 9 ans, Gaby est persuadé.e de ne pas être dans le bon univers. Sur scène, trois interprètes incarnent une galerie de personnages qui passent et repassent le pas d’une porte qui est tout à la fois un clin d’œil au théâtre, l’entrée d’une salle de classe et un vortex. Avec malice, ils nous emmènent dans cette aventure palpitante où chacun cherche sa place Texte : Théophile Dubus Durée : 55 min. Tout public à partir de 8 ans Effets stroboscopiques Représentations :jeudi 28 et vendredi 29 mai 2026 à 19h

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

