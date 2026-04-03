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JETLAG GANG L’AEROGARE Metz

JETLAG GANG L’AEROGARE Metz

JETLAG GANG L’AEROGARE Metz samedi 30 mai 2026.

Lieu : L'AEROGARE

Adresse : 69 RUE DE LOTHAIRE

Ville : 57000 Metz

Département : 57

Début : 2026-05-30

Fin : 2026-05-30

Heure de début : 21:00

JETLAG GANG Début : 2026-05-30 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

L’AEROGARE 69 RUE DE LOTHAIRE 57000 Metz 57

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