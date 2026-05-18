Jetlag Le Tube Seignosse

Seignosse

Jetlag

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Salió el soooooool

Bad Bunny, Rauw, Karol G et tout le gratin du Movimiento seront bien évidemment de la party party party pour vous garantir des moments d’exception.

Mercredi 5 août

JET LAG GANG

Au Tube à Seignosse Océan.

Salió el soooooool

Le Gang’ Seignossais, llegamos hoy avec une double annonce pour pouvoir préparer au mieux vos vacaciones !

Cet été, la Rédac’ fera escale à deux occasions sur la Nouvelle-Aquitaine, pour s’amarrer à Seignosse.

Nous nous battrons contre vents et marées pour vous amener votre dose estivale de reggaeton dembow de RKT de funk et de bien d’autres genres musicaux qui sauront égayer comme il se doit vos nuits d’été.

Bad Bunny, Rauw, Karol G et tout le gratin du Movimiento seront bien évidemment de la party party party pour vous garantir des moments d’exception.

Ouverture des portes 19h.

DJ Set sur la terrasse de 19h à 22h puis à l’intérieur 22h à 01h45.

Tarifs

– Early 14€

– Prévente 16€

– Late 18€

Billetterie www.le-tube.net .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Jetlag

Salió el soooooool

Bad Bunny, Rauw, Karol G and all the Movimiento stars will of course be at the party to ensure you have a great time.

L’événement Jetlag Seignosse a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Seignosse