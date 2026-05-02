Jeu de l’été Vitrine des commerces Saint-Trojan-les-Bains

Saint-Trojan-les-Bains

Jeu de l’été

Vitrine des commerces Rue de la république Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-07-04

Jeu de devinettes dans les vitrines des commerçants de la rue pietonne de st trojan les bains.

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Vitrine des commerces Rue de la république Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 91 86 40 biblio-stj@orange.fr

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English : Summer game

Guessing game in the shop windows of the Rue Pietonne in St Trojan les Bains.

L’événement Jeu de l’été Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes