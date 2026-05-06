Jeu de lois grandeur nature, Cité Musée Tony Garnier, Lyon
Jeu de lois grandeur nature, Cité Musée Tony Garnier, Lyon samedi 23 mai 2026.
Jeu de lois grandeur nature Samedi 23 mai, 20h00, 21h00 Cité Musée Tony Garnier Métropole de Lyon
Réservation fortement conseillée, 30 personnes maximum par groupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Et si l’on apprenait la politique de la ville… en jouant ?
La Cité Musée Tony Garnier vous invite à découvrir son « Jeu de lois », un jeu de société grandeur nature, inspiré du jeu de l’oie, pour explorer de façon ludique et immersive les enjeux urbains et sociaux à l’œuvre dans les quartiers populaires.
Ce dispositif inédit de médiation plonge les participant·es au cœur des mécanismes qui façonnent la politique de la ville, en écho à l’exposition « Voyages en cité » actuellement au musée.
Cité Musée Tony Garnier 4 rue des Serpollières Lyon 69008 Les États-Unis Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://cm-tonygarnier.org/ https://www.instagram.com/cm_tonygarnier/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/cVrTsNiXkoqrw9Dr7 »}]
Nuit européenne des musées
©Tapis de jeu (fragment) illustré par Marion Cluzel
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