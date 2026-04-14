Jeu de piste à Beg Meil (Fouesnant) Les Archi Kurieux Fouesnant
Jeu de piste à Beg Meil (Fouesnant) Les Archi Kurieux Fouesnant mardi 14 avril 2026.
Jeu de piste à Beg Meil (Fouesnant) Les Archi Kurieux Fouesnant 14 – 29 avril Réservation obligatoire. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Partez, en autonomie, à la découverte de Beg-Meil (quartier de Fouesnant) et ses secrets grâce aux dizaines d’énigmes du parcours. Une balade ludique à partager en famille en bord de mer.
**A PARTIR DE 8 ANS.**
Notre arrière-grand-oncle Archibald a perdu le code qui lui permettait d’ouvrir le coffre où sont enfermés ses souvenirs de Beg-Meil et notamment le menu du festin de l’inauguration du vapeur permettant la traversée depuis Concarneau.
Saurez-vous l’aider à retrouver ce code?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-14T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-29T16:00:00.000+02:00
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https://www.lesarchikurieux.fr/reservations/?re-product-id=160836&rwstep=product
Les Archi Kurieux fouesnant Fouesnant 29170 Finistère
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