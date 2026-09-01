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AGENDA · Cadéac

Jeu de piste A la découverte de Cadéac Place de la Fontaine Cadéac

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la Fontaine · Cadéac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place de la Fontaine
Adresse
CADEAC
Ville
65240 Cadéac
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Cadéac

Jeu de piste A la découverte de Cadéac

Place de la Fontaine CADEAC Cadéac Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Jeu de piste à la découverte des rues du village et de sa toponymie.
Par l’association Guet Patrimoine Caducéen (06 73 45 28 54)   .

Place de la Fontaine CADEAC Cadéac 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A scavenger hunt to explore the village streets and learn about their names.

L’événement Jeu de piste A la découverte de Cadéac Cadéac a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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