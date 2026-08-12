Jeu de piste A la découverte de Cadéac Place de la Fontaine Cadéac

Informations pratiques

Cadéac

Jeu de piste A la découverte de Cadéac

Place de la Fontaine CADEAC Cadéac Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:30:00

fin : 2026-09-27 16:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Jeu de piste à la découverte des rues du village et de sa toponymie.

Par l’association Guet Patrimoine Caducéen (06 73 45 28 54) .

Place de la Fontaine CADEAC Cadéac 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

A scavenger hunt to explore the village streets and learn about their names.

L’événement Jeu de piste A la découverte de Cadéac Cadéac a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65