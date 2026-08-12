Jeu de piste A la découverte de Cadéac Place de la Fontaine Cadéac
dimanche 27 septembre 2026 · Place de la Fontaine · Cadéac
Informations pratiques
Cadéac
Jeu de piste A la découverte de Cadéac
Place de la Fontaine CADEAC Cadéac Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27 16:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Jeu de piste à la découverte des rues du village et de sa toponymie.
Par l’association Guet Patrimoine Caducéen (06 73 45 28 54) .
Place de la Fontaine CADEAC Cadéac 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
A scavenger hunt to explore the village streets and learn about their names.
L’événement Jeu de piste A la découverte de Cadéac Cadéac a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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