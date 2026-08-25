Informations pratiques

Reiningue

Jeu de piste à l’Abbaye d’Oelenberg

Rue d’Oelenberg Reiningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-24 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28 2026-12-21 2026-12-28

Fondée en 1046, l’Abbaye d’Oelenberg vous ouvre exceptionnellement ses portes pour vous faire découvrir près de 1 000 ans d’histoire. À travers un jeu de piste immersif, partez en famille pour une aventure pleine de mystères au cœur du monastère.

Avec La Quête des Novices, petits et grands, dès 8 ans, devront résoudre une série d’énigmes en explorant des lieux habituellement méconnus, comme le cloître, la bibliothèque, la chapelle ou encore le scriptorium. Observation, logique et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés pour percer les secrets de l’abbaye et partir à la rencontre de l’univers des moines trappistes.

Parviendrez-vous à relever tous les défis ? Une surprise attend les aventuriers qui mèneront leur quête jusqu’au bout. .

Rue d’Oelenberg Reiningue 68950 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 93 33 experience@abbaye-oelenberg.com

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English :

L’événement Jeu de piste à l’Abbaye d’Oelenberg Reiningue a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace