Informations pratiques

Lauzerte

Jeu de piste à Lauzerte les jeux du Moyen Age

Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Remontez le temps en famille ou entre amis et partez à la découverte des jeux du Moyen Âge ! Parcourez la cité médiévale de Lauzerte à la recherche d’indices cachés et découvrez comment petits et grands s’amusaient autrefois. Un jeu gratuit pour tous.

.

Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a trip back in time with family or friends and set out to discover medieval games! Explore the medieval town of Lauzerte in search of hidden clues and discover how people of all ages used to have fun back in the day. A free game for everyone.

L’événement Jeu de piste à Lauzerte les jeux du Moyen Age Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy