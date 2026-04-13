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Jeu de piste Art et Nature Place du Pâtis Vert Concoret

Jeu de piste Art et Nature Place du Pâtis Vert Concoret samedi 10 octobre 2026.

Lieu : Place du Pâtis Vert

Adresse : CPIE

Ville : 56430 Concoret

Département : Morbihan

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Concoret

Jeu de piste Art et Nature

Place du Pâtis Vert CPIE Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Entre art et nature le CPIE vous propose une balade extraordinaire dans un milieu naturel de Concoret.
Amusez-vous et apprenez en plus sur la nature, en famille ou entre amis ! De 14h30 à 17h.   .

Place du Pâtis Vert CPIE Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62 

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English :

L’événement Jeu de piste Art et Nature Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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