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Jeu de piste autour de l’Observatoire, L’Observatoire de Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés

samedi 19 septembre 2026 · L'Observatoire de Saint-Maur-des-Fossés · Saint-Maur-des-Fossés

Jeu de piste autour de l’Observatoire, L’Observatoire de Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
L'Observatoire de Saint-Maur-des-Fossés
Adresse
4 avenue de Neptune, 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Ville
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Département
Val-de-Marne

Jeu de piste autour de l’Observatoire 19 et 20 septembre L’Observatoire de Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

L’Observatoire de Saint-Maur a joué un rôle important dans la recherche scientifique. Venez découvrir son histoire et d’autres lieux importants du quartier : le centre sportif Brossolette, l’usine des eaux, etc.

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Durée : environ 45 minutes
Adultes

L’Observatoire de Saint-Maur-des-Fossés 4 avenue de Neptune, 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France https://www.geo-gaming.com L’ancien Observatoire de Saint-Maur-des-Fossés.
Jeu de piste

© Aurélien Prévot

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