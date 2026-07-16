Explorez le quartier de l’Hôtel-de-Ville !, Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés · Saint-Maur-des-Fossés
Informations pratiques
Explorez le quartier de l’Hôtel-de-Ville ! 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
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Bon amusement !
Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Avenue Charles-de-Gaulle 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France 01 48 86 33 28 https://www.geo-gaming.com
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© Ville de Saint-Maur-des-Fossés
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