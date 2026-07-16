UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Maur-des-Fossés

Explorez le quartier de l’Hôtel-de-Ville !, Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés · Saint-Maur-des-Fossés

Explorez le quartier de l’Hôtel-de-Ville !, Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés
Adresse
Avenue Charles-de-Gaulle 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Ville
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Département
Val-de-Marne

Explorez le quartier de l’Hôtel-de-Ville ! 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Explorez le quartier de l’Hôtel-de-Ville et découvrez de belles demeures et de nombreuses anecdotes. Pour cela, il vous suffit de télécharger l’application geo-gaming puis renseignez le code FXDG.
Bon amusement !

Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Avenue Charles-de-Gaulle 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France 01 48 86 33 28 https://www.geo-gaming.com
Jeu de piste en ligne avec l’application Geogaming

© Ville de Saint-Maur-des-Fossés

À voir aussi à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)