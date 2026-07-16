Ateliers de pratique artistique à l »artothèque, Artothèque de Paris Est Marne et Bois, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Ateliers de pratique artistique à l »artothèque 19 et 20 septembre Artothèque de Paris Est Marne et Bois Val-de-Marne

Limité à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’artothèque de Paris Est Marne & Bois propose des ateliers de pratique artistique, mis en œuvre par Leili Mohseni Monnet, artiste peintre. Conçus pour les adolescents (à partir de 11 ans) et les adultes.

Artothèque de Paris Est Marne et Bois 11 avenue du Bel Air 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France 01 84 23 39 01 https://artothequemarnebois.fr Espace de diffusion et de promotion de l’art contemporain, l’artothèque de Paris Est Marne et Bois est un service de prêt d’œuvres d’art contemporain. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’artothèque de Paris Est Marne & Bois propose des ateliers de pratique artistique, mis en œuvre par Leili Mohseni Monnet, artiste peintre.

Conçus pour les adolescents (à partir de 11 ans) et les adultes, les ateliers se tiendront :

Samedi 20 septembre de 10 h à 12 h 30

Dimanche 21 septembre : de 10 h à 12 h 30

de 14 h à 16 h 30

Chaque séance est limitée à 8 personnes

Gratuit RER A ligne : St-Germain-en-Laye / Poissy / Cergy – Boissy-St-Léger

Station : Le Parc de Saint-Maur ou Champigny

ou accès par le BUS 306 (ligne Noisy Mont d’Est RER / St-Maur-Creteil RER) – Arrêt « Les Marronniers »

Ateliers artistiques

© Artothèque de Paris Est Marne et Bois