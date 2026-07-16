Ateliers de pratique artistique à l »artothèque, Artothèque de Paris Est Marne et Bois, Saint-Maur-des-Fossés
samedi 19 septembre 2026 · Artothèque de Paris Est Marne et Bois · Saint-Maur-des-Fossés
Informations pratiques
Ateliers de pratique artistique à l »artothèque 19 et 20 septembre Artothèque de Paris Est Marne et Bois Val-de-Marne
Limité à 8 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’artothèque de Paris Est Marne & Bois propose des ateliers de pratique artistique, mis en œuvre par Leili Mohseni Monnet, artiste peintre. Conçus pour les adolescents (à partir de 11 ans) et les adultes.
Artothèque de Paris Est Marne et Bois 11 avenue du Bel Air 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France 01 84 23 39 01 https://artothequemarnebois.fr Espace de diffusion et de promotion de l’art contemporain, l’artothèque de Paris Est Marne et Bois est un service de prêt d’œuvres d’art contemporain. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’artothèque de Paris Est Marne & Bois propose des ateliers de pratique artistique, mis en œuvre par Leili Mohseni Monnet, artiste peintre.
Conçus pour les adolescents (à partir de 11 ans) et les adultes, les ateliers se tiendront :
Samedi 20 septembre de 10 h à 12 h 30
Dimanche 21 septembre : de 10 h à 12 h 30
de 14 h à 16 h 30
Chaque séance est limitée à 8 personnes
Gratuit RER A ligne : St-Germain-en-Laye / Poissy / Cergy – Boissy-St-Léger
Station : Le Parc de Saint-Maur ou Champigny
ou accès par le BUS 306 (ligne Noisy Mont d’Est RER / St-Maur-Creteil RER) – Arrêt « Les Marronniers »
Ateliers artistiques
© Artothèque de Paris Est Marne et Bois
À voir aussi à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)
- Explorez le quartier de l’Hôtel-de-Ville !, Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés 19 septembre 2026
- Jeu de piste dans le quartier de Champignol, Stade Auguste Marin, Saint-Maur-des-Fossés 19 septembre 2026
- Jeu de piste : découvrez le Vieux-Saint-Maur !, Place d’Armes, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés 19 septembre 2026
- Jeu de piste autour de l’Observatoire, L’Observatoire de Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés 19 septembre 2026
- Jeu de piste autour de Saint-Maur-Créteil, Gare RER de Saint-Maur-Créteil, Saint-Maur-des-Fossés 19 septembre 2026