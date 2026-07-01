Petite Balade aux Enfers, Théâtre de Saint-Maur, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Petite Balade aux Enfers 11 et 12 décembre Théâtre de Saint-Maur Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T14:30:00+01:00 – 2026-12-11T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T17:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:30:00+01:00

Orphée a perdu son épouse Eurydice le jour de leur mariage. Il va courageusement la chercher aux Enfers, affrontant monstres et furies. Un spectacle enchanteur pour initier les enfants aux voix lyriques.

Théâtre de Saint-Maur 20 rue de la Liberté 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France

Compagnie Point Fixe – Christian Hecq et Valérie Lesort opéra théâtre

Fabrice Robin