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Jeu de piste : découvrez le Vieux-Saint-Maur !, Place d’Armes, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés

samedi 19 septembre 2026 · Place d'Armes, Saint-Maur-des-Fossés · Saint-Maur-des-Fossés

Jeu de piste : découvrez le Vieux-Saint-Maur !, Place d’Armes, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place d'Armes, Saint-Maur-des-Fossés
Adresse
Place d'Armes, 94100
Ville
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Département
Val-de-Marne

Jeu de piste : découvrez le Vieux-Saint-Maur ! 19 et 20 septembre Place d’Armes, Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Partez à la découverte des secrets du vieux quartier grâce au nouveau jeu de piste ou en suivant la visite guidée. Vous y admirerez l’église médiévale restaurée et quelques demeures témoignant des fastes au temps des princes de Condé. Vous identifierez l’ancienne mairie, la manufacture de draps d’or, et le fantôme de Monsieur Hulot avec Jacques Tati.
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Saisissez le code : APBR
Durée : environ 45 minutes
Adultes

Place d’Armes, Saint-Maur-des-Fossés Place d’Armes, 94100 Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Vieux Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France https://geo-gaming.com/
Jeu de piste en ligne

© Philippe Biard

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