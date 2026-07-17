Jeu de piste : découvrez le Vieux-Saint-Maur !, Place d’Armes, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Jeu de piste : découvrez le Vieux-Saint-Maur ! 19 et 20 septembre Place d’Armes, Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Partez à la découverte des secrets du vieux quartier grâce au nouveau jeu de piste ou en suivant la visite guidée. Vous y admirerez l’église médiévale restaurée et quelques demeures témoignant des fastes au temps des princes de Condé. Vous identifierez l’ancienne mairie, la manufacture de draps d’or, et le fantôme de Monsieur Hulot avec Jacques Tati.

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Durée : environ 45 minutes

Adultes

Place d’Armes, Saint-Maur-des-Fossés Place d’Armes, 94100 Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Vieux Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France https://geo-gaming.com/

Jeu de piste en ligne

© Philippe Biard