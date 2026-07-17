Jeu de piste autour de Saint-Maur-Créteil, Gare RER de Saint-Maur-Créteil, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Jeu de piste autour de Saint-Maur-Créteil 19 et 20 septembre Gare RER de Saint-Maur-Créteil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

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Durée : environ 45 minutes

Jeunes

Gare RER de Saint-Maur-Créteil Rue Leroux, 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Saint-Maur Créteil Val-de-Marne Île-de-France https://geo-gaming.com/

Jeu de piste en ligne

© Aurélien Prévot