Jeu de piste autour de Saint-Maur-Créteil, Gare RER de Saint-Maur-Créteil, Saint-Maur-des-Fossés
samedi 19 septembre 2026 · Gare RER de Saint-Maur-Créteil · Saint-Maur-des-Fossés
Informations pratiques
Jeu de piste autour de Saint-Maur-Créteil 19 et 20 septembre Gare RER de Saint-Maur-Créteil Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
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Durée : environ 45 minutes
Jeunes
Gare RER de Saint-Maur-Créteil Rue Leroux, 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Saint-Maur Créteil Val-de-Marne Île-de-France https://geo-gaming.com/
Jeu de piste en ligne
© Aurélien Prévot
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