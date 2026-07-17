Jeu de piste dans le Nord d’Adamville, Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés · Saint-Maur-des-Fossés
Informations pratiques
Jeu de piste dans le Nord d’Adamville 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
Découvrez avec vos enfants le Nord du quartier d’Adamville. Aiguisez votre curiosité, développez votre sens de l’observation, faites fonctionner vos méninges, et résolvez les dix énigmes en apprenant une foule d’informations sur le quartier, les Saint-Mauriens illustres ou plus généralement sur la ville.
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© Aurélien Prévot
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