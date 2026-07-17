Jeu de piste dans le Nord d’Adamville, Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Jeu de piste dans le Nord d’Adamville 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Découvrez avec vos enfants le Nord du quartier d’Adamville. Aiguisez votre curiosité, développez votre sens de l’observation, faites fonctionner vos méninges, et résolvez les dix énigmes en apprenant une foule d’informations sur le quartier, les Saint-Mauriens illustres ou plus généralement sur la ville.

Téléchargez l’application geogaming.

Saisissez le code FXDG

Et c’est parti !

Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Avenue Charles-de-Gaulle 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France 01 48 86 33 28 https://www.geo-gaming.com00

Jeu de piste en ligne avec l’application Geogaming

© Aurélien Prévot