Jeu de piste dans le quartier de Champignol, Stade Auguste Marin, Saint-Maur-des-Fossés
samedi 19 septembre 2026 · Stade Auguste Marin · Saint-Maur-des-Fossés
Informations pratiques
Jeu de piste dans le quartier de Champignol 19 et 20 septembre Stade Auguste Marin Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
En résolvant des énigmes, partez à la découverte de Champignol, ce quartier entre le Parc et La Varenne, royaume de la meulière pour tous !
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Et c’est parti !
Stade Auguste Marin 32 boulevard de Champigny, 94210 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94210 Champignol Val-de-Marne Île-de-France https://www.geo-gaming.com Stade Auguste Marin. A remplacé une ferme.
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© Aurélien Prévot
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