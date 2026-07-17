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Jeu de piste dans le quartier de Champignol, Stade Auguste Marin, Saint-Maur-des-Fossés

samedi 19 septembre 2026 · Stade Auguste Marin · Saint-Maur-des-Fossés

Jeu de piste dans le quartier de Champignol, Stade Auguste Marin, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Stade Auguste Marin
Adresse
32 boulevard de Champigny, 94210 Saint-Maur-des-Fossés
Ville
94210 Saint-Maur-des-Fossés
Département
Val-de-Marne

Jeu de piste dans le quartier de Champignol 19 et 20 septembre Stade Auguste Marin Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

En résolvant des énigmes, partez à la découverte de Champignol, ce quartier entre le Parc et La Varenne, royaume de la meulière pour tous !
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Stade Auguste Marin 32 boulevard de Champigny, 94210 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94210 Champignol Val-de-Marne Île-de-France https://www.geo-gaming.com Stade Auguste Marin. A remplacé une ferme.
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© Aurélien Prévot

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