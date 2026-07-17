Jeu de piste dans le quartier des Mûriers, 11 boulevard des Mûriers, Saint-Maur-des-Fossés
samedi 19 septembre 2026 · 11 boulevard des Mûriers · Saint-Maur-des-Fossés
Informations pratiques
Jeu de piste dans le quartier des Mûriers 19 et 20 septembre 11 boulevard des Mûriers Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
Grâce à plusieurs énigmes, vous allez parcourir l’histoire atypique de ce quartier de La Varenne !
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11 boulevard des Mûriers 11 boulevard des Mûriers, 94210 Saint-Maur-des-Fossés 94210 Les Mûriers Val-de-Marne Île-de-France https://www.geo-gaming.com
Jeu de piste avec l’application Geogaming
© Aurélien Prévot
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