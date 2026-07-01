Trois œuvres de plus de trois mètres signées Guillaume Bottazzi, Immeuble – Hall 57, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Trois œuvres de plus de trois mètres signées Guillaume Bottazzi 19 et 20 septembre Immeuble – Hall 57 Val-de-Marne

Visite libre depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Ces trois œuvres de plus de trois mètres de haut, réalisées en 2025, aux couleurs bleu canard, bleu turquoise et vert émeraude dialoguent avec l’entrée cathédrale d’un hall d’accueil Art déco.

Installées dans un espace vitré de cinq mètres de haut, elles sont conçues pour être vues par les passants.

Cette commande in situ implique une approche globale prenant en compte différents paramètres spécifiques au lieu, tels que la ponctuation des espaces, les couleurs, les ambiances et la nature de la fréquentation.

Elles sont réalisées en émaux, un matériau naturel composé de minéraux réduits en poudre. Les lignes courbes adoucissent l’espace et produisent un mouvement oculaire circulaire.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Immeuble – Hall 57 57 avenue du Bac 94100 Saint-Maur-des Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94210 La Varenne Saint-Hilaire Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] Cet immeuble art Déco accueille 3 œuvres émaillées de Guillaume Bottazzi depuis début 2025 dans son hall cathédrale. RER A – Arrêt La Varenne Chennevières

Bus 112 – Arrêt Ecole Michelet

Découverte d’œuvres de Guillaume Bottazzi

© Guillaume Bottazzi ADAGP Paris