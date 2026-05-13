Jeu de piste autour de l’œuvre d’Alexis Gritchenko, Château-musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer

Jeu de piste autour de l’œuvre d’Alexis Gritchenko Samedi 23 mai, 20h00 Château-musée Grimaldi Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

19h – 21h | Jeu de piste autour de l’œuvre de Gritchenko

Partez sur les traces de Gritchenko, peintre voyageur ayant fait de la Méditerranée sa terre d’inspiration.

Suivez les indices disséminés dans ses œuvres et découvrez le monde à travers son regard.

Château-musée Grimaldi Place Grimaldi, 06800 Cagnes-sur-Mer, France Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492024735 https://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/chateau-musee-grimaldi Le premier musée est créé en 1946. Il est consacré à la culture de l’olivier. En 1953 ouvre une section consacrée à la peinture moderne et contemporaine. S’ajoute en 1973 une donation par la chanteuse Suzy Solidor de quarante de ses plus beaux portraits (œuvres de Picabia, Dufy, Lempicka, Foujita, Van Dongen…). Autoroute A8 – Sorties 47/48 Cagnes-sur-Mer, Direction Centre-Ville. Stationnement gratuit limité sur place.

19h – 21h | Jeu de piste autour de l’œuvre de Gritchenko

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