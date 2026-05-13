Désertines

Jeu de piste C’animé

Théâtre de Verdure Désertines Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Un jeu de piste composé d’énigmes à travers la ville de Désertines est organisé le samedi 6 juin au départ du théâtre de Verdure (situé en face du Gymnase Champlin).

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Théâtre de Verdure Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes canime03630@gmail.com

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English :

A treasure hunt of riddles through the town of Désertines is organized on Saturday June 6, starting from the Théâtre de Verdure (opposite the Gymnase Champlin).

L’événement Jeu de piste C’animé Désertines a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme