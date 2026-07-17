Jeu de piste dans le quartier d’Adamville, Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés · Saint-Maur-des-Fossés
Informations pratiques
Jeu de piste dans le quartier d’Adamville 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez avec vos enfants le Nord du quartier d’Adamville. Grâce au livret disponible aux stands d’information, partez explorer la ville et partagez un moment convivial en famille. Aiguisez votre curiosité, développez votre sens de l’observation, faites fonctionner vos méninges, et résolvez les dix énigmes en apprenant une foule d’informations sur le quartier, les Saint-Mauriens illustres ou plus généralement sur la ville.
De l’Hôtel de ville au Lido en passant par la médiathèque et le conservatoire, petite promenade dans le quartier le plus vaste de la commune !
Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Avenue Charles-de-Gaulle 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France 01 48 86 33 28
Jeu de piste dans le Nord du quartier d’Adamville
© Graf
À voir aussi à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)
- Explorez le quartier de l’Hôtel-de-Ville !, Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés 19 septembre 2026
- Jeu de piste autour de l’Observatoire, L’Observatoire de Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés 19 septembre 2026
- À la découverte du Sud de Champignol : « la meulière pour tous ! », RDV place Jean-Moulin, Saint-Maur-des-Fossés 19 septembre 2026
- Le Sud-Est des Mûriers : entre ruralité et détente, Parcours Mûriers, Saint-Maur-des-Fossés 19 septembre 2026
- À la découverte du quartier Schaken, l’ancienne petite Venise de Saint-Maur, RDV 1 avenue Noël, Saint-Maur-des-Fossés 19 septembre 2026