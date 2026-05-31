Jeu de piste dans les rues de Lyon, Parvis de la basilique de Fourvière, Lyon

Jeu de piste dans les rues de Lyon Samedi 19 septembre, 10h00 Parvis de la basilique de Fourvière Métropole de Lyon

Sur réservation. Prévoir 1 crayon. Prix 10 € (avec 1 livret pour 2 ou 3 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Plongez dans les mystères de Lyon avec un jeu de piste inédit !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Histoire d’Aventure vous invite à découvrir le patrimoine architectural et ésotérique de Lyon à travers un jeu de piste, au départ de la basilique de Fourvière.

Lyon, 1900.

La cité des Gaules est le théâtre de mystères, d’initiations et de secrets.

Dans les hauteurs de la ville, Jean-Marcellin, herboriste passionné, cultive ses plantes médicinales… Jusqu’à ce qu’un soir, le petit Joseph frappe à sa porte : sa mère est en danger, et Jean-Marcellin a besoin d’aide.

Votre mission :

Parcourez les ruelles du Vieux Lyon et ses bâtiments emblématiques pour retrouver les éléments nécessaires à la préparation du remède. Au fil des énigmes, vous lèverez le voile sur l’histoire cachée de la ville, entre architecture sacrée et croyances oubliées…

Lieu de rendez-vous : parvis de la basilique de Fourvière

Réservations : www.histoiredaventure.fr/produit/jeu-de-piste-journees-du-patrimoine

Parvis de la basilique de Fourvière 8 place de Fourvière 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://histoiredaventure.fr/produit/jeu-de-piste-journees-du-patrimoine/ »}] [{« link »: « http://www.histoiredaventure.fr/produit/jeu-de-piste-journees-du-patrimoine »}]

Plongez dans les mystères de Lyon avec un jeu de piste inédit !

© Constance Labussière