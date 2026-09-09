Jeu de piste en famille, parc des poètes d’Eyragues, Eyragues

Informations pratiques

Jeu de piste en famille Samedi 19 septembre, 14h30 parc des poètes d’Eyragues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Embarquez pour une aventure ludique et culturelle en famille ! Ce jeu de piste spécialement conçu pour les enfants (accompagnés d’un adulte) vous invite à explorer le cœur du village de manière originale et interactive.

Guidés par un animateur, les participants répondront à des énigmes et questions tout au long d’un parcours jalonné de trésors patrimoniaux, mêlant histoire ancienne et modernité. Une façon amusante de découvrir ou redécouvrir les richesses architecturales et culturelles du village !

À l’issue de l’aventure, un goûter convivial sera offert pour clore ce moment en douceur.

Informations pratiques :

Rendez-vous : Samedi à 14h30, devant le Musée du Patrimoine (1 rue du Lavoir couvert).

Contact : Madeleine Grosfils (06 47 87 20 84) ou Mario (06 58 81 32 16).

Public : Enfants accompagnés d’un adulte.

Activité gratuite, sur réservation conseillée (places limitées).

parc des poètes d’Eyragues 1 rue du Lavoir couvert 13630 Eyragues Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://eyragues.org Inauguré le 8 juillet 2016, le parc des poètes est un écrin de verdure et de tranquillité, situé à l’entrée du village.

Un petit sentier permet aux promeneurs de flâner au milieu des essences méditerranéennes qui colorent et parfument ce jardin tout au long de l’année. Par l’entrée Sud du parc, les sculptures des sept Félibres vous accueillent avec Frédéric Mistral et ses amis écrivains et poètes, ils ont défendu fièrement la langue provençale, ses traditions et ses costumes… En toile de fond s’impose la Bastide maison de maître rénovée où se situe le musée du patrimoine.

Pars à la découverte du village avec un jeu de piste ludique pour les enfants accompagnés d’un adulte, visite en famille (goûter prévu après le jeu).

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