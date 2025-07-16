Jeu de piste « Entre Loire et forêt », Ile de la Métairie, La Ville-aux-Dames

mercredi 22 juillet 2026 · Ile de la Métairie · La Ville-aux-Dames

Informations pratiques

Jeu de piste « Entre Loire et forêt » Mercredi 22 juillet, 14h00 Ile de la Métairie Indre-et-Loire

Sur inscription, tarif adulte 5€, tarif enfant (sortie accessible à partir de 7 ans, mineurs accompagnés d’un adulte) 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T16:00:00+02:00

L’île de la Métairie abrite une grande diversité d’animaux : oiseaux, mammifères et bien d’autres encore !

Participez à un jeu de piste pour les découvrir, accompagné par la LPO Centre-Val de Loire.

Atelier pour enfants, accompagnés d’un adulte Lieu de RDV transmis lors de la réservation.

Ile de la Métairie Ile de la Métairie La Ville-aux-Dames 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/jeu-de-piste-entre-loire-et-foret-1 »}]

L’île de la Métairie abrite une grande diversité d’animaux : oiseaux, mammifères et bien d’autres encore !

Didier BARRAUD