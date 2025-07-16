Atelier Métairie Ligergame La Ville-aux-Dames
Atelier Métairie Ligergame La Ville-aux-Dames mercredi 15 juillet 2026.
Atelier Métairie Ligergame
Ile de la Métairie La Ville-aux-Dames Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26
Activité ludique au kiosque de l’Ile de la Métairie en compagnie de la Maison de la Loire d’Indre-et-Loire.
Parcours de l’île à la recherche des indices cachés résous les énigmes et la nature n’aura plus de secrets pour toi . À partir de 7 ans, pas besoin de réserver. Atelier en continu et en poste fixe au kiosque. Durée de l’atelier, environ 1 heure. .
Ile de la Métairie La Ville-aux-Dames 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 97 52 contact@maisondelaloire37.fr
English :
Playful activity at the kiosk of the Ile de la Métairie with the Maison de la Loire d’Indre-et-Loire.
German :
Spielerische Aktivität am Kiosk der Ile de la Métairie in Begleitung des Maison de la Loire d’Indre-et-Loire.
Italiano :
Attività ludiche al chiosco sull’Ile de la Métairie con la Maison de la Loire d’Indre-et-Loire.
Espanol :
Actividad lúdica en el quiosco de la isla de la Métairie con la Maison de la Loire d’Indre-et-Loire.
L’événement Atelier Métairie Ligergame La Ville-aux-Dames a été mis à jour le 2025-11-20 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire