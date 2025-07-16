Atelier Métairie Ligergame

Ile de la Métairie La Ville-aux-Dames Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26

Activité ludique au kiosque de l’Ile de la Métairie en compagnie de la Maison de la Loire d’Indre-et-Loire.

Parcours de l’île à la recherche des indices cachés résous les énigmes et la nature n’aura plus de secrets pour toi . À partir de 7 ans, pas besoin de réserver. Atelier en continu et en poste fixe au kiosque. Durée de l’atelier, environ 1 heure. .

Ile de la Métairie La Ville-aux-Dames 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 97 52 contact@maisondelaloire37.fr

English :

Playful activity at the kiosk of the Ile de la Métairie with the Maison de la Loire d’Indre-et-Loire.

German :

Spielerische Aktivität am Kiosk der Ile de la Métairie in Begleitung des Maison de la Loire d’Indre-et-Loire.

Italiano :

Attività ludiche al chiosco sull’Ile de la Métairie con la Maison de la Loire d’Indre-et-Loire.

Espanol :

Actividad lúdica en el quiosco de la isla de la Métairie con la Maison de la Loire d’Indre-et-Loire.

L’événement Atelier Métairie Ligergame La Ville-aux-Dames a été mis à jour le 2025-11-20 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire