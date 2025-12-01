Dans le noir ? explorez vos sens

10 Rue Marie de Lorraine La Ville-aux-Dames Indre-et-Loire

Tarif : 59 – 59 – EUR

59

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 11:45:00

fin : 2025-12-13 14:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

Le restaurant Dans le Noir ? vivez l’expérience au WESTOTEL TOURS VAL DE LOIRE. Plongez dans l’obscurité totale pour une expérience sensorielle et humaine unique guidés par des serveurs non ou mal-voyants. Sur des tables partagées, redécouvrez le goût et vivez un moment de convivialité.

Le groupe de restaurants Dans le Noir ? s’est installé à Tours, au sein du WESTOTEL TOURS VAL DE LOIRE. Véritable succès international, ce concept invite les convives à déguster un menu surprise dans l’obscurité totale, guidés par des serveurs non ou mal-voyants. Une expérience sensorielle unique pour redécouvrir le goût, libéré des préjugés visuels, tout en partageant un moment de convivialité sur des tables partagées. Le restaurant propose chaque mois des menus 100% surprises élaborés à partir de produits de saison. Situé à La-Ville-aux-Dames et accessible en transport ou en voiture grâce au parking gratuit du WESTOTEL TOURS VAL DE LOIRE, Dans le Noir ? Tours promet une immersion culinaire et humaine inoubliable. Pour vivre cette expérience, les réservations sont obligatoires. 59 .

10 Rue Marie de Lorraine La Ville-aux-Dames 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 42 97 97 97 reservation@westotel-tours.com

English :

The Dans le Noir restaurant ? experience it at the WESTOTEL TOURS ? VAL DE LOIRE. Plunge into total darkness for a unique sensory and human experience, guided by blind or visually impaired waiters. At shared tables, rediscover taste and enjoy a moment of conviviality.

L’événement Dans le noir ? explorez vos sens La Ville-aux-Dames a été mis à jour le 2025-12-01 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire