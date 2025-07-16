Randonnée cyclotouriste : Mai à vélo, COMPLEXE SPORTIF, LA VILLE-AUX-DAMES

Randonnée cyclotouriste : Mai à vélo Samedi 30 mai, 14h00 COMPLEXE SPORTIF Indre-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127765

COMPLEXE SPORTIF 1 RUE COLETTE LA VILLE-AUX-DAMES 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « laurentrenaud37@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cyclovilleauxdames.fr/ »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127765 »}]

Organisation : ETOILE SP. LA VILLE AUX DAMES Mai à vélo