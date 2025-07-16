Mai à vélo, Complexe sportif 37700 la villle aux dames, La Ville-aux-Dames

Mai à vélo Samedi 30 mai, 14h00 Complexe sportif 37700 la villle aux dames Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Balade familiale accessible à tous; boucle de 20 à 25 km accessible à tous. Tous types de vélos (route, VTT, VTC, VAE); tous publics

Durée approximative : 2 heures

Atelier mécanique à l’arrivée (la P’tite Brosse de Montlouis sur Loire)

Départ à 14h du complexe sportif de la Ville aux dame; 1 rue Colette

Pot de l’amitié à l’arrivée

Complexe sportif 37700 la villle aux dames 1 rue colette 37700 Ville-aux-Dames La Ville-aux-Dames 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « esvdcyclo37@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0602147513 »}, {« type »: « email », « value »: « laptitebrosse.velo@gmail.com »}]

Balade familiale et atelier vélo