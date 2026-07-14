Jeu de piste géant « Sainte-Suzanne d’hier et d’aujourd’hui » Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes
vendredi 17 juillet 2026 · Château-CIAP · Sainte-Suzanne-et-Chammes
Informations pratiques
Sainte-Suzanne-et-Chammes
Jeu de piste géant « Sainte-Suzanne d’hier et d’aujourd’hui »
Château-CIAP 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14
Découverte de la cité de Sainte-Suzanne à partir de cartes postales anciennes.
L’équipe du château de Sainte-Suzanne a concocté un itinéraire-jeu de découverte du patrimoine de la cité. Ludique et convivial, il associe les vues anciennes d’un lieu et sa physionomie actuelle. Votre mission: retrouver par équipe les lieux photographiés il y a plus de 100 ans et découvrir en fin de parcours l’emplacement d’un énigmatique coffre.
Prévoir des chaussures de marche.
Le billet donne accès au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. .
Château-CIAP 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exploring the town of Sainte-Suzanne through old postcards.
L’événement Jeu de piste géant « Sainte-Suzanne d’hier et d’aujourd’hui » Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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