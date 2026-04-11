Exploration audiodécrite de l’exposition Gâtées Château- CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes
Exploration audiodécrite de l’exposition Gâtées Château- CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes mardi 14 juillet 2026.
Sainte-Suzanne-et-Chammes
Exploration audiodécrite de l’exposition Gâtées
Château- CIAP 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-15 2026-08-30
Visite inclusive, axée autour du handicap visuel, pour découvrir l’exposition des artistes en résidence au château de Sainte-Suzanne.
Venez découvrir l’exposition d’art contemporain au château de Sainte-Suzanne. Malvoyant ou non, nous vous proposons une visite audiodécrite pour appréhender les œuvres, les lieux et le handicap visuel. Ouvrez grand les oreilles et laissez-vous guider.
Lunettes de simulation du déficit visuel à votre disposition.
Le billet donne accès au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. .
Château- CIAP 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr
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English :
Inclusive visit, focusing on the visually impaired, to discover the exhibition of artists in residence at the Château de Sainte-Suzanne.
L’événement Exploration audiodécrite de l’exposition Gâtées Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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