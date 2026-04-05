LE TOURNOI DES ECUYERS Sainte-Suzanne-et-Chammes
LE TOURNOI DES ECUYERS Sainte-Suzanne-et-Chammes mardi 7 juillet 2026.
Sainte-Suzanne-et-Chammes
LE TOURNOI DES ECUYERS
Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
Animation à partir de 6 ans
Hoël le chevalier accompagné de Dame Lutinannie ont préparé dans la cour du château de grandes lices ornées de fanions colorés. À proximité, des chevaux de bois à roulettes attendent impatiemment d’être montés par les apprentis chevaliers. Au programme de ce tournoi équestre imaginé comme au Moyen Âge jeux de la quintaine, de l’anneau, de la pomme et d’autres épreuves encore…
Tarif: 5 € sur réservation. A partir de 6 ans. .
Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00
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English :
Animation for ages 6 and up
L’événement LE TOURNOI DES ECUYERS Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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