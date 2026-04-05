Sainte-Suzanne-et-Chammes

LE TOURNOI DES ECUYERS

Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Animation à partir de 6 ans

Hoël le chevalier accompagné de Dame Lutinannie ont préparé dans la cour du château de grandes lices ornées de fanions colorés. À proximité, des chevaux de bois à roulettes attendent impatiemment d’être montés par les apprentis chevaliers. Au programme de ce tournoi équestre imaginé comme au Moyen Âge jeux de la quintaine, de l’anneau, de la pomme et d’autres épreuves encore…

Tarif: 5 € sur réservation. A partir de 6 ans. .

Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animation for ages 6 and up

L’événement LE TOURNOI DES ECUYERS Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons