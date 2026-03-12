PROMENADE COMMENTÉE DES MOULINS Rdv devant l’Office de Tourisme Sainte-Suzanne-et-Chammes

PROMENADE COMMENTÉE DES MOULINS

Rdv devant l’Office de Tourisme 1 Rue Jean de Buell Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06

Découvrez ou redécouvrez Sainte-Suzanne lors d’une balade sur la Promenade des moulins

Un guide passionné par le patrimoine meunier de Sainte-Suzanne, vous baladera le long de la rivière Erve qui en son temps actionnait 22 roues de moulins dans le village de la Rivière, aujourd’hui ces témoins du passé industriel du village ont été soigneusement restaurés.

Prévoir des chaussures confortables.

Rendez-vous à 14h45 devant l’Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons.

Billetterie à l’Office de tourisme de Sainte Suzanne les Coëvrons.

Animation organisée par l’associations des Amis de Sainte-Suzanne. .

Rdv devant l’Office de Tourisme 1 Rue Jean de Buell Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60 info@coevrons-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover or rediscover Sainte-Suzanne during a walk on the Promenade des moulins

L’événement PROMENADE COMMENTÉE DES MOULINS Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons