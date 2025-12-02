Les 6 heures de Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Les 6 heures de Sainte-Suzanne

Une manifestation sportive mais aussi une journée festive avec animations, dans le magnifique site classé de Sainte‑Suzanne.

Les 6 heures de Sainte-Suzanne-et-Chammes, c’est une course relais et une rando par équipe de 2 à 4 coureurs ou en solo mais aussi une fête avec repas et concert DJ.

Le circuit tracé sur sentiers et chemins ouverts permettra à chaque participant de découvrir notre belle cité et ses alentours.

Le départ sera donné de la cour du Château à 11 h.

1) Le Traditionnel

L’endurance 6h esprit nature (parcours plus roulant et moins technique) ou 6h esprit trail (parcours plus technique et physique). Epreuve à parcourir en solo, en duo ou par équipe de 4 !

2) Les courses Trail de 5km, 10km, 21km et 42km !

Un trophée sera remis aux vainqueurs.

Les dossards pourront être retirés

– La veille le vendredi 22 mai à partir de 16h00 et jusqu’à 20H00 dans le le village des 6 Heures , dans la cour du château

– Le jour du départ dans le le village des 6 Heures , dans la cour du château à partir de 8h00 jusqu’à 10h30.

Aucune inscription sur place, sauf pour les enfants.

Inscription en ligne.. .

A sporting event but also a festive day with entertainment, in the magnificent listed site of Sainte-Suzanne.

