RANDONNÉE VTT LE ROC SUZANNAIS Rue de la Rivière Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne-et-Chammes

RANDONNÉE VTT LE ROC SUZANNAIS

Rue de la Rivière Complexe sportif Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:45:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Randonnée VTT, Gravel et pédestre

Parcours VTT de 25 à 64 km. Parcours pédestre de 10 et 15 km. Gravel de 64 km.

Inscription en ligne sur le site de Helloasso.com.

Tarif VTT adulte: 6 €, VTT moins de 14 ans: 5 € et 6 € pour les pédestres.

Randonnée organisée par CA Evron VTT

Départ du complexe sportif entre 7h45 et 9h45. .

Rue de la Rivière Complexe sportif Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 10 25 75 17 caevronvtt@orange.fr

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English :

Mountain biking, Gravel and hiking

L’événement RANDONNÉE VTT LE ROC SUZANNAIS Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons