RANDONNÉE VTT LE ROC SUZANNAIS Rue de la Rivière Sainte-Suzanne-et-Chammes
RANDONNÉE VTT LE ROC SUZANNAIS Rue de la Rivière Sainte-Suzanne-et-Chammes dimanche 7 juin 2026.
Sainte-Suzanne-et-Chammes
RANDONNÉE VTT LE ROC SUZANNAIS
Rue de la Rivière Complexe sportif Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:45:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Randonnée VTT, Gravel et pédestre
Parcours VTT de 25 à 64 km. Parcours pédestre de 10 et 15 km. Gravel de 64 km.
Inscription en ligne sur le site de Helloasso.com.
Tarif VTT adulte: 6 €, VTT moins de 14 ans: 5 € et 6 € pour les pédestres.
Randonnée organisée par CA Evron VTT
Départ du complexe sportif entre 7h45 et 9h45. .
Rue de la Rivière Complexe sportif Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 10 25 75 17 caevronvtt@orange.fr
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English :
Mountain biking, Gravel and hiking
L’événement RANDONNÉE VTT LE ROC SUZANNAIS Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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