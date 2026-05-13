En route pour les vacances Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne-et-Chammes

En route pour les vacances

Cour de la forteresse 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Parcourez les trois sites départementaux pour résoudre l’intrigue du livret-jeu et participez à la construction du plus grand des châteaux forts à l’aide des briques de LEGO ®.

Le château de Sainte-Suzanne s’associe avec les deux autres sites patrimoniaux du Département de la Mayenne pour célébrer le début des vacances d’été sous la forme d’un week-end festif et familial intitulé “En route pour les vacances”.

Dès le samedi 4 juillet, les familles pourront récupérer à l’accueil un livret-jeu autour des représentations du cheval à retrouver sur les sites patrimoniaux départementaux. Votre mission vous rendre sur chacun des trois lieux, compléter le livret-jeu et résoudre l’intrigue !

Installés dans la cour de la forteresse et s’inspirant des monuments du Moyen Âge, les enfants et leurs familles sont accompagnés par Graines de Briques pour imaginer et construire à l’aide des pièces du célèbre jeu LEGO ® le plus grands des châteaux forts. .

Cour de la forteresse 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr

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English :

Scour the three departmental sites to solve the plot of the booklet-game and take part in the construction of the largest of castles using LEGO ® bricks.

L’événement En route pour les vacances Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons