En route pour les vacances Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes
En route pour les vacances Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes dimanche 5 juillet 2026.
Sainte-Suzanne-et-Chammes
En route pour les vacances
Cour de la forteresse 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Parcourez les trois sites départementaux pour résoudre l’intrigue du livret-jeu et participez à la construction du plus grand des châteaux forts à l’aide des briques de LEGO ®.
Le château de Sainte-Suzanne s’associe avec les deux autres sites patrimoniaux du Département de la Mayenne pour célébrer le début des vacances d’été sous la forme d’un week-end festif et familial intitulé “En route pour les vacances”.
Dès le samedi 4 juillet, les familles pourront récupérer à l’accueil un livret-jeu autour des représentations du cheval à retrouver sur les sites patrimoniaux départementaux. Votre mission vous rendre sur chacun des trois lieux, compléter le livret-jeu et résoudre l’intrigue !
Installés dans la cour de la forteresse et s’inspirant des monuments du Moyen Âge, les enfants et leurs familles sont accompagnés par Graines de Briques pour imaginer et construire à l’aide des pièces du célèbre jeu LEGO ® le plus grands des châteaux forts. .
Cour de la forteresse 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Scour the three departmental sites to solve the plot of the booklet-game and take part in the construction of the largest of castles using LEGO ® bricks.
L’événement En route pour les vacances Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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