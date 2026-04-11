Exposition Des chevaux et des hommes Bergerie Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Exposition Des chevaux et des hommes

Bergerie 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Exposition dans la Bergerie des photographies d’Éric MÉDARD, une rencontre entre l’homme et le cheval.

Cet été, le château de Sainte-Suzanne vous invite à découvrir, à la Bergerie, l’univers du photographe Éric MÉDARD. Réputé pour son regard sensible et son approche naturaliste, il nous entraîne dans une rencontre authentique entre l’homme et le cheval.

À travers la Mayenne, l’artiste est parti à la recherche du Percheron, race emblématique du Maine. Des élevages au sport équestre, ses images dévoilent gestes, soins et complicités.

Cette exposition invite chacun à s’interroger sur la place du cheval dans nos traditions et questionne la transmission de cet héritage.

Entrée libre. .

Bergerie 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr

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English :

Exhibition in the Bergerie of photographs by Éric MÉDARD, a meeting between man and horse.

L’événement Exposition Des chevaux et des hommes Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons